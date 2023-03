KIJK. Van der Poel, die tijd maakt voor fans in Siena, zegt “in goede vorm” te zijn: “Dat Van Aert en Pogacar er niet zijn, verandert de koers wel”

Lees hier alles over de Strade Bianche!

KIJK. “Vormpeil is goed, maar heb wedstrijden nodig om mijn topniveau te bereiken”

Bijna exact een maand na zijn triomf op het WK veldrijden begint Van der Poel morgen aan het wegseizoen. “Echt genoten heb ik niet van mijn zege in Hoogerheide”, opent hij. “Dat is allemaal redelijk beperkt gebleven. Na een korte rustperiode begon de voorbereiding op het wegseizoen. Die is vlekkeloos verlopen. Mijn vormpeil is dan ook goed. Maar om echt naar mijn beste niveau toe te groeien, heb ik vaak een paar wedstrijden nodig.”

KIJK. “Dat Van Aert en Pogacar niet deelnemen, verandert natuurlijk wel een beetje de koers”

Met wie hij morgen in en rond Siena alvast niet moet afrekenen op weg naar een tweede triomf, zijn Pogacar en Van Aert. Voor beide renners past de Strade Bianche niet in de plannen. “Het koersscenario is moeilijk te voorspellen. In een wedstrijd zoals de deze kunnen 100 dingen gebeuren. Dat Van Aert en Pogacar niet deelnemen, verandert natuurlijk wel een beetje de koers. Het is aangenaam om renners te hebben die mee de koers maken en die je kan gebruiken. Maar of ik door hun afwezigheid anders ga koersen? Neen, niet per se.”

KIJK. “Er lag heel weinig grind, het leek meer op slechte asfalt”

Gisteren ging Van der Poel de Toscaanse grindwegen al eens verkennen. “Er lag heel weinig grind, het leek meer op slechte asfalt. Iedereen weet dat dat heel weersafhankelijk is. Het heeft hier best wel wat geregend.” Tot slot ging het over de magere balans van Alpecin-Deceuninck. De ploeg heeft nog geen enkele zege dit seizoen. “Dat zorgt zeker niet voor meer druk. Druk voel ik sowieso niet al te snel. Dat is nu niet anders.”

Van der Poel maakt tijd voor fans op Piazza del Campo Vandaag verkende topfavoriet Van der Poel de laatste 20 kilometer van de Strade Bianche en daarbij passeerde hij ook op de Piazza del Campo in Siena, waar morgen de finish ligt. Pal tussen supporters en toeristen, maar Van der Poel maakte uitgebreid tijd voor selfies en handtekeningen. Al werd de Nederlander ook door de politie aangemaand om het plein te verlaten. Vandaag mag er immers niet... gefietst worden.

KIJK. Het volledige interview met Van der Poel

Volledig scherm Mathieu van der Poel won de Strade in 2021. © BELGA