KIJK. Van der Poel, die Nederlandse titel aan Van Baarle moet laten, tikt in volle finale drinkbus weg met voorwiel

INTERVIEW. Jasper Philipsen over de komende strijd om groen: “Misschien is Wouts tweede kindje een godsge­schenk voor mij”

Titelverdediger Tim Merlier won in 2023 precies evenveel profkoersen (6), maar Jasper Philipsen (25) is dé (Belgische) sprinter van het moment. Als kopman van de zestienkoppige selectie van Alpecin-Deceuninck is hij ook topfavoriet voor het BK in Izegem. Babbel met de ‘Vlam van Ham’ over de titelstrijd, de Tour, en ‘image creating’. En ook het antwoord op de vraag: waar komt die titel ‘Jasper Disaster’ nu vandaan?