KIJK. Van Aert excuseert zich nadat ploegmaat Kooij niét wint in Tour of Britain: “Het was deze keer niet snel genoeg”

Van Aert: “M’n best gedaan, maar het was deze keer niet snel genoeg”

“Natuurlijk ben ik blij dat ik nog leider ben, maar we wilden meer”, aldus Van Aert na de aankomst. “Ons doel vandaag was om opnieuw te winnen met Kooij en dat is niet gelukt. Ik had zelf het gevoel dat ik niet hard genoeg kon aangaan - vandaar de excuses. Ik denk dat Olav vooral de sprint verliest omdat hij niet met een ‘momentum' kon beginnen. Ik heb mijn best gedaan, maar het was deze keer niet snel genoeg. Dat we niet elke rit in deze ronde winnen? Ik denk sowieso dat dat weinig realistisch was, zeker als je kijkt welk weekend er nog aan zit te komen.”