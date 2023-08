KIJK. Tweede plaats met een erg pijnlijk randje: Storer plat op de buik na sprintduel schouder tegen schouder

Twee op twee voor Soudal Quick-Step: Merlier schiet meteen raak in de Ronde van Polen

Tim Merlier is de eerste leider in de 80e Ronde van Polen. In de openingsetappe was de 30-jarige sprinter van Soudal Quick-Step na 183,7 kilometer met start en aankomst in Poznan de snelste van het peloton.