KIJK. Traplopen met een rugzak, fitness en fietsen op de rollen: Pogacar deelt eerste beelden van revalidatie

KIJK. De revalidatie van Pogacar in beeld

Voor Tadej Pogacar was het afgelopen voorjaar een ‘grand cru’. De Sloveen stapelde eerst de zeges op in Spanje en won daarna drie ritten en het eindklassement in Parijs-Nice, de Ronde van Vlaanderen en de Amstel Gold Race. Luik-Bastenaken-Luik moest dé kers op de taart worden na een koninklijk duel met Remco Evenepoel, maar zover kwam het niet: Pogacar kwam al vroeg in de koers ten val en moest de strijd staken. ‘Pogi’ brak bij de val twee beentjes in zijn pols, waaraan hij in Genk werd geopereerd door handchirurg Joris Duerinckx.

Sindsdien is Pogacar bezig aan een race tegen de klok om in topvorm aan de start van de Ronde van Frankrijk (1 juli) te staan. Buiten fietsen is nog niet aan de orde, maar in de tussentijd probeert hij op andere manieren zijn conditie te onderhouden. Op Instagram deelt Pogacar foto’s van looptochten, traploopsessies (mét rugzak), fitnessoefeningen en fietstrainingen op de rollen.

“De afgelopen twee weken zijn goed verlopen”, schrijft hij erbij. “Ik heb Monaco en de omgeving verkend, heb hard gewerkt op de rollen en voor mijn pols gezorgd. Het is helemaal niet saai. Het beste van alles is dat ik kan kijken hoe Urska Zigart (zijn verloofde, red.) het doet in Spanje. Ik zal jullie op de hoogte brengen wanneer ik buiten kan fietsen. Tot dan werk ik hard verder in mijn keuken en tuin.”

Nog koersen voor de Tour?

UAE-ploegbaas Mauro Giannetti had vorige week bij ‘La Gazzetta dello Sport’ laten optekenen dat voluit trainen op de weg ten vroegste voor begin juni zou zijn, vijf weken na zijn val Luik-Bastenaken-Luik. Een rittenkoers als ultieme voorbereiding op de Tour blijft hoogst twijfelachtig. En toch: andere bronnen beweren dat Pogacar daar mogelijk wel klaar voor raakt.

Enter Martin Hvastija, de directeur van de Sloveense wielerbond die de wenkbrauwen deed fronsen met uitspraken in een podcast over de opgave van Remco Evenepoel in de Giro. In diezelfde podcast beweerde Hvastija ook dat Pogacar in juni weer aan koersen zal toekomen en dat een rittenkoers voor de start van de Tour mogelijk is. “Ik mag alleen niet zeggen welke wedstrijd”, aldus Hvastija. Twee plausibele opties: de Ronde van Zwitserland (11-18 juni) en de Ronde van Slovenië (14-18 juni).

Terwijl Pogacar zich thuis klaarstoomt voor de Tour, zijn zijn ploegmaats op hoogtestage in de Sierra Nevada. Onder meer Ayuso (niet voor de Tour), Grossschartner, Majka, Stake Laengen en Soler tekenen present.