KIJK. Tadej Pogacar stond met de jaarwisseling op skilatten en zoefde ook spectaculair door de lucht in Livigno

Hij heeft er op de fiets ongetwijfeld al indruk gemaakt tijdens een hoogtestage, maar de afgelopen dagen maakte Tadej Pogacar op een totaal andere manier grote sier in Livigno. Op de grens tussen de Italiaanse en Zwitserse Alpen liet de Slovieen zich met zijn verloofde opmerken op de skipistes.

De twee verbleven tijdens de eindejaarsdagen in Noord-Italiê en vertrokken weer op 2 januari. Nu deelde het koppel enkele dagen later beelden van hun ski-uitjes. Daarop is onder meer te zien hoe Pogacar een sprong maakt en door de lucht zoeft.

Het is geen verrassing dat Pogacar goed weg kan op skilatten. Slovenië is een wintersportland - denk aan het verleden van Primoz Roglic als schansspringer. Opvallender is dat Pogacar als wielrenner mág skiën van z’n ploeg. Bepaalde (sport)teams zien het hun atleten liever niet doen omdat het te gevaarlijk is.

Volledig scherm Pogacar zoefde door de lucht op zijn skilatten. © Instagram Tadej Pogacar

Neuer

Deze winter kwam bijvoorbeeld Manuel Neuer in het nieuws na een ski-ongeval. De Bayern-doelman liep een breuk op in z’n onderbeen en mist de rest van het seizoen. In sommige sportcontracten staat een clausule dat atleten geen gevaarlijke sporten mogen uitoefenen. Of skiën daarbijhoort is voor interpretatie vatbaar.

Voor Tourwinnaar Pogacar kon het in elk geval. De Sloveen hield zijn ski-uitjes overigens bij op Strava. Daar blijkt het, op die paar sprongen na, vooral om langlaufen te zijn gegaan, wat op zich een uitstekende training is voor het uithoudingsvermogen. Geen spectaculaire afdalingen dus.

Terwijl een groot deel van het peloton zich ondertussen klaarmaakt voor de seizoensstart in Australië en Argentinië komt Pogacar pas eind februari voor het eerst in competitie in de UAE Tour. Daarna richt hij zich op de Italiaanse klassiekers en de Ronde van Vlaanderen.

Een van de ski-uitjes van Pogacar op Strava

Volledig scherm Pogacar hield z'n uitjes op de skilatten bij op Strava. Op 30 december legde hij 28 kilometer op de latten af, op oudejaarsdag 20 kilometer en op 2 januari tot slot 17 kilometer. © Strava Tadej Pogacar