KIJK. Straffe Pidcock: pittige training in de ochtend, onverwacht als laatste starten en tóch winnen in mountainbike

Pidcock staat in het mountainbiken ondanks een olympische en Europese titel zo ver in de ranglijsten dat hij achterin van start moest gaan, maar reed tactisch toch de juiste shorttrackwedstrijd: hij bleef lang in de schaduw, manoeuvreerde zich in de slotronde naar de leiding van de groep, en won de sprint voor de zege vanop de kop. Pidcock verklapte nadien in zijn flashinterview dat hij pas na de middag te horen had gekregen dat hij toch van start mocht gaan in de shorttrack, nadat hij in de ochtend al 3,5 uur had getraind. Straffe prestatie dus. “Ik vond het niet erg om achteraan te starten. Zo had ik ruimte”, aldus Pidcock. “Een val kan je hele weekend verpesten.”