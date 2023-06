KIJK. Stijn Vlaeminck blikt terug op een “bijzonder intense dag" in Zwitserland

Jojo Evenepoel moet even lossen maar wordt toch tweede in bergrit Zwitser­land, Uijtde­broeks knap vierde

België boven in de Ronde van Zwitserland. Remco Evenepoel finishte als tweede, een indrukwekkende Uijtdebroeks vierde. De grootste verrassing is misschien wel Sylvain Moniquet van Lotto DSTNY, hij kon ook standhouden in het groepje der favorieten. De Oostenrijker Felix Gall (AG2R Citroën) reed naar de overwinning en de gele trui. In het klassement is Remco Evenepoel nu derde, op zestien seconden van Gall.