KIJK. Staking in slotrit Renewi Tour: renners vinden parcours te gevaarlijk, met hevige discussies tot gevolg

Opvallend moment in de slotrit van de Renewi Tour. Daar stonden de renners plots stil omdat ze het parcours te gevaarlijk vonden - te smal. Intussen is de koers wel hervat en heeft de organisatie bij onze redactie al gereageerd. “Als dat de mening is van de renners, dan moeten we die respecteren.”

Er ontstonden hevige discussies onderling, met leider Tim Wellens en ervaren renners als Matteo Trentin, Yves Lampaert en Oliver Naesen die probeerden te bemiddelen. Dat is intussen ook gelukt: de koers is inmiddels herstart nadat er werd overeen gekomen om de tijdsstop op vijf kilometer van de streep te doen. Ook werd de groene kilometer voor de boniseconden geschrapt.

Christophe Impens van Golazo heeft bij onze redactie intussen gereageerd op de staking. “Als dat de mening is van de renners, dan moeten we die respecteren. Maar ik heb net telefoon gekregen van een paar ploegleiders en die mening wordt niet door elke ploegleider en renner gedeeld. Maar goed: als er een deel van de renners is die het onveilig zou vinden, dan moeten we dat respecteren. Ik snap ook dat, met wat er de laatste dagen gebeurd is, het overlijden van Tijl, gisteren ook in de Vuelta, er een reactie komt. Dat iedereen op de tippen van z’n tenen loopt. Maar we hebben een oplossing gevonden. Er is onderhandeld geweest door de wedstrijddirectie met de renners en de koers gaat, na een oponthoud van 25 minuten, door.”

Het parcours was te smal, oordeelden de renners dus. “Het is gecheckt geweest door onze koersdirecteur, twee veiligheidsspecialisten, door de UCI. Veel meer kunnen we niet doen. Er is geen feedback op gekomen, dat het niet veilig zou zijn. Ik denk ook dat er aangenomen werd dat er zwaar gekoerst ging worden, dat het niet tot een massasprint zou komen. Is het daar onveilig? Ik denk het niet, anders hadden we het nooit goedgekeurd. Maar goed, als een paar renners dat vinden... (...) Ik heb het nog niet meegemaakt, maar ik ben blij dat er een oplossing is gevonden.”

“Aan de voet van de Keiberg, de laatste helling van de dag die we een paar keer doen, wordt het algemeen klassement, die tijd, stilgelegd. En de gouden kilometer gaat niet door. Dat had wel gekunnen, want die ligt niet in die laatste vier kilometer, maar het is met unanimiteit beslist om die ook te schrappen.”

KIJK. Organisatie spreekt renners toe

Volledig scherm . © Rv