KIJK. Spectaculair, maar is het wel veilig? Drone zoeft wel héél dicht bij Tourwinnaar Jonas Vingegaard tijdens tijdrit

KIJK. Mee met Lotte Kopecky op verkenning in de krochten van de hel: “Ik wil op mijn allerbest zijn daar”

Na het glaasje champagne zaterdagavond en het beetje nagenieten van haar triomf in de Omloop was het vandaag alweer ‘back to business’ voor Lotte Kopecky. In haar klassieke zegerush wil ze niets aan het toeval overlaten. Parijs-Roubaix is een hoofddoel en daarom verkende ze met SD Worx nu al de krochten van de Hel.