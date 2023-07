KIJK. “Sneller papa, sneller!” Zoontje Luke Rowe zorgt voor hét moment in tijdrit Ronde van Wallonië

CEO Richard Plugge maakt de balans op van alweer een succesvol­le Tour voor Jum­bo-Vis­ma: “Dit jaar drie grote rondes winnen is het doel”

Oké, er moeten nog een handvol Vogezen worden bedwongen. It ain’t over till it’s over. Maar bij leven en welzijn wordt Jonas Vingegaard zondag in Parijs voor het tweede jaar op rij gehuldigd als eindwinnaar van de Tour. En Jumbo-Visma als het beste team. Tijd voor een algemene evaluatie met CEO Richard Plugge. “Mijn antwoord op de scepsis? Kom eens bij ons kijken. En vergelijk met hoe andere ploegen het doen.”