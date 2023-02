KIJK. Renner klampt zich vast aan brug na massale valpartij in Ster van Bessèges

Wielrennen Een foto op rode loper als aanleiding: inbrekers Mark Cavendish mikten op peperduur horloge van 2,2 miljoen euro... maar ze vonden het niet

Een peperduur Richard Mille-horloge met een waarde van 2,2 miljoen euro. Dat was de gedroomde buit van de overvallers die in november 2021 inbraken bij Mark Cavendish thuis. Alleen was het luxueuze horloge daar niet te vinden. En dat om een wel heel duidelijke reden.

25 januari