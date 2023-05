KIJK. Remco Evenepoel zat geïsoleerd in slotfase, maar relativeert: “Zolang ik erbij zit, is het goed”

Remco Evenepoel speelde in de vierde etappe van de Giro zijn roze trui kwijt aan de Noor Andreas Leknessund. Opvallend: in de finale zat de Belgische kopman van Soudal-Quick.Step geïsoleerd. “Het was dan ook een superzware dag. Zolang ik voorin blijf, is het goed.”

KIJK. Evenepoel: “Zolang ik erbij zit, is het goed”

Remco Evenepoel is zijn roze trui kwijt aan Andreas Leknessund. “Daar ben ik niet rouwig om. Ik volg op circa twintig seconden (28 seconden, red.) en sta tweede in de stand. Dat is nog altijd een goede plek”, aldus Evenepoel. “Het was de bedoeling om de trui weg te geven, zeker met oog op morgen en overmorgen.”

Evenepoel is tevreden. “Het gevoel zat heel goed. Het was een superlastige wedstrijd. Maar het voelde niet lastig aan toen Ineos op kop begon te rijden. Ik ben heel content met het gevoel. De ploeg heeft het goed opgelost. Blij dat we deze dag in hectische omstandigheden goed zijn doorgekomen.”

Al zat hij op de slotklim wel alleen. “Zolang ik erbij zit, is het goed hé”, relativeerde hij. “Het was dan ook een superzware dag. Na twee uur koers hadden we ongeveer 44,5 km/u gemiddeld. Het was een superlastige openingsfase, dat had ik wat onderschat.”

Evenepoel zou morgen normaliter in de jongerentrui te zien zijn. “Maar ik ga die witte trui niet aanvaarden. Ik koers in mijn regenboogtrui.”

KIJK. Ploegleider Lodewyck maakt zich geen zorgen: “De jongens kwamen rustig binnen”

KIJK. Evenepoel en Van Wilder lachen met het ei-mopje

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.