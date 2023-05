KIJK. Remco Evenepoel niet tevreden na nipte tijdritzege: “Dit is niet het beste resultaat, ik ben veel te snel gestart”

KIJK. Evenepoel: “Het was nipter dan verwacht en gehoopt”

Evenepoel had duidelijk op grotere verschillen gehoopt. “Ik heb mijn tijdrit niet goed ingedeeld. Ik ben veel te snel gestart”, vertelde hij. “Ik had mezelf wat overschat. Dit is niet het beste resultaat. Het was nipter dan verwacht en gehoopt. Mijn tweede deel, van kilometer 13 tot 23, was heel slecht. Na de technische zone in Cesena vond ik mijn betere benen terug, omdat ik wat wist te herstellen.”

“Mijn eerste deel was goed. In het tweede deel, met de tegenwind, voelde ik me niet top. Dit was niet mijn beste tijdrit. Al moeten we natuurlijk wel blij zijn met winst en roze. Ik heb een mooie bonus in het klassement. Leuk om zo richting de bergen te trekken. Ineos zal me ongetwijfeld aanvallen, maar we hebben een sterke ploeg. Nu is het zaak om goed te herstellen, want de afgelopen twee dagen waren niet al te best.”