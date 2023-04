KIJK. Remco Evenepoel met twee uur vertraging geland in Zaventem

Vanuit Zaventem zette Evenepoel meteen koers naar Chaudfontaine, waar hij zijn ploegmaats van Soudal-Quick.Step vervoegt in het hotel. Vrijdag wordt de finale van ‘La Doyenne’ in groep verkend, in de namiddag is er persconferentie. Zondag verdedigt Evenepoel zijn titel in het laatste Monument van het klassieke voorjaar. Tadej Pogacar wordt zijn grote concurrent.