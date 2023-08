KIJK. Remco Evenepoel, die na wereldtitel in armen van Oumi valt: “Het was zó een dag”

KIJK. Evenepoel: “Ik had weer zo’n dag waar alles klopte”

“Amazing”, zo klonk het in het flashinterview bij Evenepoel. “Dit was een van mijn grootste doelen van het seizoen. Het parcours was nochtans niet perfect voor iemand van mijn gewicht. Maar ik had gewoon een super goede dag. Ik reed sneller dan vooraf gepland - zowat 10 Watt boven het pacing plan. Als je na een halfuur op de limiet nog steeds de benen niet voelt... Dan weet je dat je zo één van die dagen hebt. Dat finaal klimmetje was wel erg brutaal. Een mes in de benen na zo’n zware tijdrit. Maar ik ben super fier en zo gelukkig. Al die uren op de tijdritfiets betalen zich nu terug”, aldus de jongste wereldkampioen in het tijdrijden ooit.