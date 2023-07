KIJK. Remco Evenepoel, die genoot van eerste R.EV Ride, over (korte) vakantie, contact met Courtois en de Tour: "Zal hopelijk voor volgend jaar zijn”

“Het vat was goed leeg op het einde.” Remco Evenepoel (23) vertrok samen met fans en fietsfanaten in alle vroegte voor de allereerste editie van de R.EV Ride. Vanuit zijn thuishaven Schepdaal maakte de wereld- en Belgisch kampioen een fietstocht langs en over zijn favoriete trainingsroutes, hellingen, adresjes en hotspots. “Ondanks de slechte weersomstandigheden waren er heel wat mensen op het parcours, dat is fijn om te zien”, aldus Evenepoel, die ook vertelde over z’n (korte) vakantie op Ibiza en zijn komende programma.

KIJK. Evenepoel: “Genoten van mijn vakantie, maar het vat is wel leeg na vandaag”

“Het was mijn eerste ritje na mijn kleine snippervakantie. Het vat was goed leeg op het einde.” Remco Evenepoel is net terug van vakantie en zat alweer op de fiets. Het was de allereerste R.EV Ride. De wereldkampioen genoot er zichtbaar van. “Het is speciaal dat zoveel mensen willen meerijden met mij. Ondanks de slechte weersomstandigheden waren er heel wat mensen op het parcours, dat is fijn om te zien.”

Evenepoel vertrok meteen na het BK op vakantie naar Ibiza. Die vakantie heeft hem deugd gedaan. “Mijn vakantie is rustig verlopen. Oumi had wel een uitstapje geregeld naar de Ushuaia-discotheek in Ibiza. Via de manager van Dimitri Vegas en Like Mike raakten we zelfs in de backstage. Thibaut Courtois was daar ook toevallig, ik heb vrij veel contact met hem, dus dat was een superfijne ervaring. Voor de rest heb ik heel veel gerust en geslapen, want na het BK deed ik een nachtje door.”

KIJK. Evenepoel kijkt al uit naar het WK

Maandag vertrekt Evenepoel al terug op hoogtestage en is al volop bezig met het tweede deel van het seizoen. “Op hoogtestage zal ik zien hoe ver de vorm staat op dit moment. Dat zal niet slecht zijn, aangezien ik Belgisch kampioen ben geworden. San Sebastian en de WK’s staan alvast, daarna zien we wel wat augustus en september brengen.”

Evenepoel maakt een groot doel van het WK. Met de bondscoach had hij voorlopig nog niet echt contact. “Ik verwacht dat ik Sven Vanthourenhout wel wat vaker zal horen de komende periode. Ik denk dat de selectie wel wat zou kunnen lijken op die van het afgelopen WK, maar het is niet aan mij om de namen te bepalen. Iemand als Yves Lampaert kan wel echt de perfecte gids worden op dat parcours.”

De komende dagen zal Evenepoel ook de grootste rittenkoers ter wereld in de gaten houden. “Ik ga de Tour sowieso volgen. Het was vrij snel beslist dat ik daar niet ging rijden. Als ik ook zie hoe mijn vormpeil nu is, ging ik daar nooit in topvorm kunnen starten. Ik vind dat altijd een risico om te starten aan 90%. Het zal hopelijk voor volgend jaar zijn.”

Meer dan 3.000 inschrijvingen

Gisteren stond de teller van het aantal deelnemers aan de R.EV Ride al op 3.000. Vanochtend kwamen daar nog een hele hap via inschrijvingen ter plekke bij. Er kon gekozen worden voor routes van 30 kilometer, 85 kilometer, 130 kilometer of 160 kilometer. Evenepoel zelf begon omstreeks 9u en in het gezelschap van fans, enkele ploegmaats, Average Rob en Ineos-renner Laurens De Plus aan de tocht van 130 kilometer, die naast Brussel, Neerpede (RSCA Academy, waar hij zijn voetbalcarrière opstartte) en het Pajottenland ook de Vlaamse Ardennen en het Pays des Collines aandeed en onder meer de Muur, Bosberg en Congoberg (totaal: 1.220m hoogteverschil) bevatte.

De route van 85 kilometer (739m hoogteverschil) telde drie hellingen minder, die van 160 kilometer (1.734m hoogteverschil) vijf meer. En de familietocht over 30 kilometer liep langs Evenepoels geliefkoosde ‘Krijmerie van Gaasbeek’. Alle ritten maakten in de openingsfase ook een ommetje langs Café In de Rustberg, lokaal van de R.EV Official Fanclub Schepdaal-Rustberg.

Aan de start deelde Evenepoel high fives uit, onder andere met de zus van zijn vrouw Oumi Rayane.

KIJK. Ook de allerkleinsten zijn aanwezig op de R.EV Ride

Er staat overigens meer op het programma dan een rond(je) fietsen. Na een ontmoeting met de twee ‘meet & greet’-winnaars via HLN en een korte podiumpresentatie op de Markt in Schepdaal maakte Evenepoel in de après-bikezone een uur lang tijd voor handtekeningen en foto’s met de R.EV Ride-deelnemers.

KIJK. Jongeren moedigen Evenepoel aan

KIJK. Evenepoel aan de start van zijn R.EV Ride

KIJK. Evenepoel fietst met fans op allereerste R.EV Ride

