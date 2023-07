KIJK. “Papa was nét op tijd”: Van Aert, die criterium in Herentals won, stapte geen moment te vroeg uit Tour voor geboorte zoontje

KIJK. Ciccone die de bollen viert, Rodriguez die bloedend verder moet en Pogacar die zijn eer redt met ritwinst : de momenten van rit 20

Succes voor Tadej Pogacar in de twintigste rit in de Tour, maar ook voor Giulio Ciccone. De Italiaan sprong mee in de vlucht van de dag en verzekerde zich op de Col de la Schlucht van eindwinst in het bergklassement. Die vlucht van de dag had behoorlijk wat voeten in de aarde. Campenaerts en De Buyst vertrokken vanaf kilometerpaal nul.