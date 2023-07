KIJK. “Papa was nét op tijd”: Van Aert, die criterium in Herentals wint, stapte geen moment te vroeg uit Tour voor geboorte zoontje

Van der Poel in Chaam alweer aan het feest

Mathieu van der Poel heeft in Nederland het na-Tour-criterium de Acht van Chaam gewonnen. Hij haalde het van zijn landgenoot Wout Poels en Jasper Philipsen, winnaar van de groene trui in de Ronde van Frankrijk. Op de erelijst is hij de opvolger van Fabio Jakobsen. Voor Van der Poel was het al de derde zege in evenveel dagen, na eerdere winst in Aalst en Surhuisterveen.