KIJK. Paniek in Strade Bianche voor dames: op hol geslagen paard zorgt voor opschudding in finale

Op tv-beelden was te zien dat de geschrokken Nederlandse, op dat moment in de achtervolging op koploper Kristen Faulkner, even moest inhouden en schreeuwde uit angst. Bij een volgend shot was het paard onderuit gegaan in een bocht en kon Vollering verder rijden. De Nederlandse sprintte uiteindelijk ook als eerste over de finish, net voor Lotte Kopecky. Lees HIER ons verslag van de koers!