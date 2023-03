KIJK. Ook in onze simulatie pakken de Grote Drie uit, maar wie wint de Ronde van Vlaanderen?

In een wereld waar ChatGPT de moeilijkste vraagstukken beantwoordt met hele essays, kan artificiële intelligentie ook de koers voorspellen. Wij nemen onze toevlucht tot Pro Cycling Manager 2022 om wekelijks de belangrijkste voorjaarsklassiekers te simuleren. Wie ziet de computer winnend over de meet trekken in de Ronde van Vlaanderen ? Wordt het ook daar een strijd tussen de Grote Drie?

KIJK. Zo zal de Ronde van Vlaanderen (mogelijk) verlopen

Wat is Pro Cycling Manager?

Pro Cycling Manager of kortweg PCM is de wielervariant van Football Manager. Het spel van de Franse ontwikkelaar Cyanide is gebaseerd op een heleboel data die de koers zo waarheidsgetrouw mogelijk probeert weer te geven.

In het spel kun je als manager de touwtjes van een wielerploeg in handen nemen. De virtuele Patrick Lefevere in jezelf kan zo contracten bespreken, trainingsstages inleggen en wedstrijdtactieken bepalen. Kortom: alles doen wat met het reilen en zeilen van een wielerploeg te maken heeft.

Bovendien is het mogelijk om ook individuele wedstrijden af te werken. De omlopen in de game zijn gebaseerd op echte koersen en dus is het mogelijk om klassiekers en rittenkoersen te rijden. Van Parijs-Roubaix over de Tour tot pakweg de Ronde van Hongarije.

Cyanide heeft niet alle rechten van alle ploegen en alle wedstrijden. Remco Evenepoel heet daarom Remi Edendoel, maar met een geüpdatete database is dat euvel verholpen. Elke renner krijgt zoals in de FIFA-games ratings op verschillende onderdelen zoals klimmen, tijdrijden, aanvallen, recuperatievermogen,...

Volledig scherm Een beeld uit Pro Cycling Manager 2022. © Pro Cycling Manager 2022

Hoe werkt het?

In zo'n virtuele PCM-koers bepaalt de gamer wanneer en waar een renner uit zijn of haar ploeg demarreert, wie knecht voor de kopman en wanneer de sprint wordt aangegaan. De computer is je virtuele tegenstander en neemt via algoritmes de tactiek van de andere ploegen in handen.

Omdat het spel deelname van de gamer vraagt, kozen wij voor onze simulatie telkens een ploeg uit zonder favorieten. Zo grepen we niet in op het koersverloop dat het algoritme bepaalt. Op die manier beslist de computer volledig over het wedstrijdscenario.

“De artificiële intelligentie in het spel gaat aan de slag met het profiel van de wedstrijd en alle mogelijke wedstrijdscenarios”, liet Cyanide ons weten. “De karakteristieken van elke renner en de vorm van de dag hebben uiteraard ook invloed op de ontwikkelingen.”

Volledig scherm © Pro Cycling Manager

Zijn de uitslagen betrouwbaar?

Het is en blijft natuurlijk een computerspel. Maar toch. Een Reddit-gebruiker simuleerde twee jaar geleden honderd keer de Tour. Tadej Pogacar won in de meerderheid (58 procent) van de gevallen. Bovendien kwamen 7 van de 10 renners die in het echt de top tien haalden ook het vaakst terug in de top tien van het spel.

En dan is er nog Benji Naesen, een Belgische Youtuber bekend door video’s over koerstactieken op Pro Cycling Manager. Hij kreeg vorig jaar in de aanloop naar de Tour een opdracht bij Jumbo-Visma als video-analist om mee koersscenario’s uit te dokteren. Geen nutteloze job met het kunststukje van Van Aert in Calais in het achterhoofd.

Volledig scherm Wout van Aert won de Tour-rit in Calais na een tactisch uitgekiend plan. © Photo News

Zo ging onze simulatie van de Ronde van Vlaanderen

Rest nog de vraag wie onze simulatie als winnaar aanduidt voor de Ronde van Vlaanderen. We zijn wel eens benieuwd of ‘Pro Cycling Manager’ rekening houdt met de Grote Drie. In elk geval: de tweede van Dwars door Vlaanderen is ook in de virtuele Ronde van Vlaanderen present in de vroege vlucht. Lazkano is samen met Sagan in zijn laatste beurt in de Ronde één van de smaakmakers voorin.

Het wordt halverwege de wedstrijd zelfs nog beter. In verschillende schuifjes ontstaat vooraan een grote kopgroep van 21, daarbij naast Sagan nog een paar ronkende namen als Pidcock, Pedersen, Bettiol en Van Avermaet. Pogacar heeft met Trentin en Wellens twee pionnen meegestuurd. Alpecin-Deceuninck en Jumbo-Visma moeten aan de bak om de controle te houden.

Dat doen ze ook. Bij de tweede passage over de Oude Kwaremont stuurt Van Aert Benoot naar voren. Het is dan nog meer dan 50 kilometer tot de streep, maar toch wippen Van der Poel, Pogacar en Küng mee. Van Aert blijft zitten en laat Van Baarle het tempo in het peloton bepalen. Een misrekening, want Pogacar, Benoot, Van der Poel en Küng sluiten op de Paterberg aan bij de ruime kopgroep.

Van Aert moet met lede ogen toezien hoe Trentin en Wellens de kloof helpen uitdiepen. Het verschil in Ronse is anderhalve minuut. En dan moet Pogacar nog beginnen aanvallen. De Sloveen doet dat een eerste keer op de Kruisberg. Enkel Van der Poel en Küng kunnen nog mee. Lazkano ontploft als vroege vluchter op de Hotond. Op naar de derde en laatste keer over de Oude Kwaremont.

Daar doet Van Aert er alles aan om nog in de buurt van de koplopers te komen. Laverend tussen de vroege vluchters rondt hij als vierde de top. Vooraan moet Küng eruit. Van der Poel en Pogacar trekken samen naar de Paterberg. Daar moet de beslissing vallen. Of gaan we sprinten? En komt Van Aert nog terug? Ontdek de uitslag hieronder of in het filmpje bovenaan. Weggever: Lazkano werd vijftiende.

Volledig scherm De uitslag van de Ronde van Vlaanderen volgens Pro Cycling Manager. © Pro Cycling Manager 2022