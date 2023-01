KIJK. Ontsnapt aan een stevige crash: Sweeck kan met ultieme reflex vallend hek nét ontwijken in Benidorm

Sweeck zat op het moment van het voorval in het wiel van Van Aert, Van der Poel en Iserbyt, stevig aangemoedigd door dolenthousiaste Spaanse crossfans. Maar sommigen gingen net iets te ver. Net op het moment dat Sweeck kwam aangestormd, duwde een onhandige supporter een hek omver.

Gelukkig had Sweeck een gepaste reflex in huis en kon hij het hek én de man als bij wonder ontwijken. Sweeck en de supporter kwamen er zo met de schrik vanaf.