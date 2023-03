KIJK. Niet álles lukte vandaag: Wout van Aert beleeft ongelukje met champagnefles op podium

Tim Merlier en Bert Van Lerberghe, klasgeno­ten, jeugdriva­len en ploegmaats, over hun ‘bromance’: “Zijn minpunt? Hij moet mij altijd kleineren”

Gent-Wevelgem is deze lente hét doel van Tim Merlier (30). Wie op zo’n moment niet mag ontbreken, is Bert Van Lerberghe (30): sprintloods, beste vriend en vader van zijn petekind. Dit duo van Soudal-Quick.Step vormt de oudste ‘bromance’ van het peloton. Een dubbelinterview met de klasgenoten van het VTI Waregem: “Tijdens de les praktijk verstopten we ons in het magazijn om een dutje te doen.”