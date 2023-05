KIJK. Motor rijdt in slot van tijdrit te dicht bij Primoz Roglic, Philippe Gilbert: “Dit is echt schandalig”

Primoz Roglic had in het slot van de tweede Giro-tijdrit een aerodynamisch voordeel op de tegenstand. Onderstaande video maakt duidelijk dat de motor in het slot te dicht voor de Sloveen uitreed. Philippe Gilbert windt er geen doekjes om: “Dit is echt schandalig.”