KIJK. Motards zorgen opnieuw voor commotie nadat renster “geduwd” wordt

Cavendish openhartig over depressie en donkere gedachten: “Ik zei hem dat hij me moest bellen vooraleer hij zichzelf iets zou aandoen”

Dat het écht niet goed ging met Mark Cavendish (38) een paar jaar geleden. De Britse sprinter spreekt in een nieuwe Netflix-docu ‘Mark Cavendish: Never Enough’ openhartig over de donkerste periode uit zijn carrière. “Ik voelde me zo leeg, ik was een nachtmerrie om mee samen te leven.”