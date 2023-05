KIJK. Michel Wuyts, die op z'n honger bleef zitten in deze Giro, is duidelijk: "Remco had niet kúnnen winnen, hij hád gewonnen"

“Ik had vertrouwen in Thomas, die straalde kracht uit”, gaf onze analist Michel Wuyts toe dat hij de inzinking van de Brit niet had zien aankomen. “Maar anderzijds is er de geschiedenis die vertelt dat de jongste vijf, zes jaar in extremis het klassement vaak kantelde. En dat is opnieuw gebeurd. Roglic was, als je die pech zag, toch duidelijk de betere.” Wat Wuyts dacht toen hij de Sloveen te voet zag staan op de steile klim? “Pech en ongeluk zal ‘m eeuwig blijven achtervolgen, dacht ik. Maar hij heeft er woede uit ontwikkeld, is er nog sneller door gaan sprinten. Het gat is ook verdubbeld in dat laatste stuk van de beklimming. Puik werk.”