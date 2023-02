KIJK. Mee met Lotte Kopecky op verkenning in de krochten van de hel: “Ik wil op mijn allerbest zijn daar”

Podcast WUYTS & VLAEMINCK. “Misschien zit Wout van Aert nu wel in de moeilijk­ste positie bij Jum­bo-Vis­ma”

Jumbo-Visma domineerde, nog zonder kopman Wout van Aert, het Vlaamse openingsweekend op de weg. De overwinningen van Dylan van Baarle in de Omloop en Tiesj Benoot in Kuurne-Brussel-Kuurne en de agressieve koersstijl van Jumbo-Visma verbazen vriend en vijand. “Blijkbaar heb je geen koersen in de benen nodig om te winnen, een hoogtestage volstaat”, zegt ex-wielrenner Johan Museeuw in ‘Wuyts & Vlaeminck’. Naast Museeuw is ook Greg Van Avermaet te gast: “Als Jumbo-Visma nog beter wordt, dan kunnen we beter stoppen met koersen”. Luister hieronder naar de nieuwe aflevering van de scherpste podcast over de koers.