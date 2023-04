KIJK. Mathieu van der Poel slaat balletje op golfbaan in Antwerpen tijdens vrije dagen na succesvol voorjaar

DE PELOTONPRO­NO. Op naar twee razendspan­nen­de slotweken: Evenepoel zit leider De Plus op de hielen

Het klassieke wielervoorjaar is terug en dan kan ‘De Pelotonprono’ niet achterblijven. Net als vorig jaar gaan we op zoek naar de beste pronostikeur op twee wielen. Acht profs uit acht verschillende ploegen geven acht weken lang hun tiercé. Na Parijs-Roubaix wordt het er bovenaan het tussenklassement alleen maar spannender op. Wie stoot leider Laurens De Plus nog van de troon?