KIJK. Majka bouwt thuisfeestje, maar gaat wel erg opzichtig op wandel met Kwiatkowski in sprint bergop

“Ik kus beide pollekes dat plastische chirurg het zo goed kon fiksen”: Sanne Cant amuseert zich weer in Tour na zware valpartij in Roubaix

Sanne Cant wordt in oktober 33. Je zou denken: de herfst van haar carrière nadert, maar wat moet je dan zeggen van de 40-jarige Annemiek van Vleuten? Veldrijdster Cant amuseert zich in de Tour de France Femmes als manusje-van-alles bij Fenix-Deceuninck. Ondanks die verschrikkelijke valpartij in Parijs-Roubaix in april is ze nog niet klaar met de koers: “Ik vind het nog minstens even leuk als vorig jaar in de Tour.”