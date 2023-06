KIJK. Lotte Kopecky en co houden minuut stilte voor betreurde Mäder voor start van juniorenwedstrijd voor mannen in Wetteren

KIJK. Kopecky en co houden minuut stilte

Lotte Kopecky zag deze week de Ronde van België voor vrouwen afgelast worden en moest dus op zoek naar een alternatief om wedstrijdritme op te doen. Dat bleek niet mogelijk in de vrouwencategorie, waardoor Kopecky vandaag meerijdt in een juniorenwedstrijd voor mannen in Wetteren. Dat wil ze de komende dagen nog enkele keren doen. “Helaas zijn er wel lange wachtrijen om aan de start te staan van zo’n wedstrijd”, vertelde ze erover na Dwars door het Hageland. “In het verleden heb ik dat ook al een paar keer gedaan.”

Omwille van het gebrek aan wedstrijden is dat gebruikelijk in het vrouwenwielrennen, maar dat de beste Belgische renster dat ook moet doen, is opvallend. “Ik heb die koersen nodig om wedstrijdritme op te doen met oog op het BK. Ik ga niet meer op hoogtestage, dus met de ploeg zullen we nog bekijken hoe we de maand juli zullen invullen”, aldus Kopecky.