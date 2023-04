KIJK. Lotte Kopecky, die nog 7de werd, dacht even aan opgeven na valpartij: “Ooit lukt het om hier te winnen”

Met de pijn leek het wel mee te vallen. Met de teleurstelling ook. Op de piste van Roubaix nam Lotto Kopecky al gauw vrede met de zevende plek. Zelfs al had ze net de sprint gewonnen van een achtervolgende groep die op twaalf seconden van de Canadese winnares Alison Jackson over de streep reed. Kopecky was de beste van de rest.

Die twaalf seconden waren ook wel overbrugbaar geweest, hadden ze er daar echt voor gereden. Dat gebeurde niet en Kopecky was de laatste om het initiatief te nemen. Haar ploegmaat Femke Markus maakte lang deel uit van de kopgroep. “Femke is een renner met een grote motor. Ze is sterk en snel na een lange koers. Zij is ook een renner die Parijs-Roubaix aan kan.”

Markus zou uiteindelijk nog achter Kopecky eindigen. Voor Kopecky zelf ging het mis op sector 9, op de kasseien van Pont-Thibault naar Ennevelin. De Italiaanse Elisa Longo Borgini gleed weg, achter haar vielen ze als kegels in een kegelspel. Sanne Cant lag erbij en ook Lotte Kopecky.

“Het ging heel snel”, zei Kopecky. “Het was super glad waar we vielen. Ik vond geen uitweg. Ik viel op mijn heup. Toen reed er ook nog iemand over mijn voet. Ik bleef zitten, ik dacht niet dat ik nog verder zou kunnen rijden. Toen kwam een mecanicien bij me. Hij vroeg of ik nog verder wilde en ik zei ja. Ik ben wel blij dat ik weer op de fiets ben gestapt.”

“Ik heb mezelf echt pijn gedaan. Maar als je weer gaat rijden trekt die pijn weer weg. Tot voor de crash hadden we alles onder controle. Dan had ik voor de overwinning gekoerst, zeker weten. De val had op geen slechter moment kunnen komen.”

Kopecky vertelde het zonder een zweem van teleurstelling. Vorig jaar werd ze tweede in Parijs-Roubaix en in dit klassieke voorjaar was het de koers die ze boven alles wilden winnen. Ze nam een voorschot vorige week in de Ronde van Vlaanderen, waarin ze zichzelf opvolgde als winnaar. Doe daarbij een overwinning in de Omloop, in Nokere Koerse en een tweede plaats in de Strade Bianche. Dat maakte de zevende plek in Roubaix dan toch verteerbaar.

Zelfs al was Kopecky bij de sterkste renners in koers. Dat bleek op kasseistrook nummer 12, Orchies, waar ze een hele achtervolgende groep uiteen reed. “Ik voelde me sterk, ik had een goede dag” zei Kopecky. “Je weet dat alles kan gebeuren in deze race. Je moet met alles rekening houden. Het is mijn derde Roubaix, het zal misschien ooit wel eens lukken. Het is altijd een gemiste kans. Het is koers. Ik heb mezelf niets te verwijten.”

Volgende week neemt Kopecky nog deel aan de Amstel Gold Race, daarna trekt ze naar Canada, voor een wedstrijd om de wereldbeker op de piste.

