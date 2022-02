KIJK LIVE OMLOOP. Stijn Vlaeminck spreekt met organisator Tomas Van den Spiegel: "Ik ben heel blij, maar hoop dat alles veilig verloopt”

OmloopGedaan met wachten. Vandaag opent het Vlaamse wielervoorjaar met de Omloop. De renners trekken zich om 11u op gang in Gent. In totaal moeten er over 204 kilometer dertien hellingen en negen kasseistroken overwonnen worden. Wout van Aert is de topfavoriet, maar uiteraard liggen er kapers op de kust. Volg in onderstaande liveblog álle ontwikkelingen van de eerste koers op Belgische bodem in 2022. Van interviews vooraf tot elke demarrage en de vreugde na de finish.