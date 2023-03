KIJK. Langs claxonnerende volgwagens en door kleine gaatjes: de dolle afdaling van Alaphilippe na z'n val

Op de Poggio was de Fransman echter nergens te bespeuren toen Tadej Pogacar, Filippo Ganna, Wout van Aert en Van der Poel vertrokken. Volgens ploegleider Wilfried Peeters zat Alaphilippe geblokkeerd bij het opdraaien van de beklimming. “Net voor de Poggio liep het mis voor ons, want Julian raakte ook z'n ploegmakkers op dat moment kwijt”, aldus Peeters. “Achteraf zei hij wel dat hij goeie benen had - dat is het positieve om mee te nemen. Milaan-Sanremo is nu eenmaal een koers die beslist wordt op details. De puzzelstukjes moeten mooi in elkaar vallen om te kunnen winnen.”