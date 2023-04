KIJK. Landgenoot Rex niet opgezet met manoeuvre dat val veroorzaakt in Ronde: “Toon meer respect”

‘Op z'n Pogacars' naar tweede Rondetri­omf op rij, Kopecky: “Waar ik die kracht haal? Dat vraag ik me wel vaker af”

‘Oops, she did it again’. Voor het tweede jaar op rij won Lotte Kopecky (27) de Ronde van Vlaanderen. Drie weken na het pijnlijke verlies van broer Seppe, haalde ze uitzonderlijke kracht in zich naar boven. “Wielrennen is mijn leven. Het laat me toe mijn hoofd vrij te maken. En dus ook de frustraties van me af te fietsen.”