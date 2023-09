KIJK. “Klaar voor het EK”: Wout van Aert pakt eindzege in Tour of Britain, maar moest daar heel diep voor gaan

Twee deelnames, tweemaal winst. Wout van Aert (Jumbo-Visma) blijft ongeslagen in de Tour of Britain, maar het heeft krachten gekost. “Heel het peloton reed tegen ons. Ik heb deze eindzege te danken aan mijn ploegmaats”, zegt Van Aert, die met veel vertrouwen naar zijn volgende doelen trekt, zoals het EK.

KIJK. Van Aert: “Dacht dat eindzege weg was”

In de editie van 2021 won Wout van Aert vier ritten en de eindzege. Dominanter kon niet. Julian Alaphilippe wist niet wat hem overkwam en werd half depressief. Toch won de Fransman en niet topfavoriet Van Aert twee weken later het WK in Leuven. U weet wel: dat nationaal wielertrauma.

In deze editie bleef Van Aert steken op één rit en de eindzege. Zonder franjes. “Ik ben diep moeten gaan”, pufte Van Aert na de slotrit met een gezicht op half zeven, London time.

KIJK. Van Aert moest diep gaan

Intrinsiek had hij meer ritten kunnen winnen, maar in de vijf massasprints verkoos hij een rol van lead-out voor zijn jonge ploegmaat Olav Kooij. Vier keer succesvol. “Een rol waar ik veel plezier in heb.”

Zaterdag had Van Aert ook kunnen winnen, maar hij verpestte het door een naar eigen zeggen nieuwelingenfout. Van Aert had in de finale al twee keer de forcing gevoerd en demarreerde een derde keer op vier kilometer van de streep. “Toen ik aanviel, dacht ik dat de zege binnen was, maar ik heb de situatie volledig verkeerd ingeschat. Ik wist niet dat er kort achter ons groepje nog een grote groep met helpers van de kopmannen reed. Dom.”

Van Aert werd in de slotkilometer gegrepen en baalde. “Met die goeie benen op dat parcours had ik die rit altijd moeten winnen, dat heb ik nagelaten door te enthousiast te zijn.”

Lucifers

Geen man overboord, Van Aert bleef leider met drie seconden bonus, maar het alom geprezen Jumbo-Visma bleek moe te zijn. In de laatste dertig kilometer stond Van Aert er alleen voor. “Logisch. Die jongens reden zeven dagen op kop. Het is normaal dat het bij hen wat op is.”

Ook de tegenstand had de tanende vorm van Jumbo-Visma in de mot en dat zorgde voor enkele hachelijke momenten in de slotrit over de groene heuvels van Wales. Niet voor doetjes: 2.525 hoogtemeters, dankzij beklimmingen met een lengte van vijf à tien kilometer.

Al op 53 kilometer van de streep werd Van Aert geïsoleerd door Ineos-Grenadiers. Hun kopman Carlos Rodriguez viel aan op Bry Dunn (5,4 km aan 5%) en kreeg Stephen Williams mee. De leider moest passen. Niet onlogisch, Rodriguez is een topklimmer - dit jaar nog vijfde in de Tour. Zijn benen zijn lucifers tegenover de boomstammen van Van Aert.

Op de top keek Van Aert al tegen een achterstand van een halve minuut aan. Dreigde hij te capituleren? “Even was ik toch in paniek, want er was weinig sprake van samenwerking in mijn achtervolgende groep, waar ik in de tang zat van Ineos. Ik dacht toen dat de eindzege gaan vliegen was. Het was belangrijk om dan rustig te blijven.”

Leider Van Aert liet zich uitzakken, zodat het tempo in de achtervolging volledig stokte en zijn ploegmaats Steven Kruijswijk plus de alweer van goudwaarde Nathan Van Hooydonck - topfavoriet voor de Kristallen Zweetdruppel, toch? - een tweede adem vonden en konden terugkeren. “Nathan en Stevie hebben geknokt met alles wat ze nog in huis hadden.”

Het verschil van anderhalve minuut werd bij het ingaan van de twee lokale slotronden gereduceerd tot een handvol seconden. Ook dan was de zege nog niet binnen, want op de de steile Caerphilly Mountain (1,3 km aan 10,1%) mocht Van Aert geen fouten maken, gezien zijn krappe voorsprong. “Ik heb de ritzege daar uit mijn hoofd gezet en met het kopke gekoerst.”

Volledig scherm Carlos Rodriguez. © Eurosport

Rodriguez kreeg de ritzege, maar de oppergaai was voor onze landgenoot. “Ik moet mijn ploegmaats ongelofelijk bedanken. We werden enorm onder druk gezet. Omdat we zo dominant waren in de massasprints, reed heel het peloton tegen ons in het slotweekend, maar zij hebben alles recht gezet.”

Wat stelt deze eindzege nu voor? De Tour of Britain is geen WorldTour. Met vijf ploegen uit de hoogste klasse, is qua deelnemersveld van het niveau Ronde van België. De tweede grootste naam aan de start was local hero Tom Pidcock, maar na de passage door zijn Yorkshire kneep hij de remmen dicht. Ziekjes.

EK

Van Aert: “Dit is geen koers van het allerhoogste niveau. Toen ik donderdag de rit won, remden mijn ploegmaten in de laatste bocht, waardoor ik een gat kon slaan en volhield tot op de streep. In de Tour heeft zo’n probeersel nul kans op slagen. Toch vind ik het superknap dat ik deze rittenkoers voor de tweede keer kan winnen.”

Van Aert reed deze Tour of Britain om dat hij graag nog een rondje wou rijden om beter te worden in functie van latere doelen. “Voorlopig voel ik mij vooral kapot, maar na een paar rustdagen zullen deze inspanningen wel hun vruchten afwerpen”, zegt Van Aert, die zaterdag start in de Super 8 Classic, waar hij Mathieu van der Poel voor het eerst bekampt sinds het WK.

Een week later rijdt Van Aert het EK in Drenthe. In de wegrit is hij kopman van de Belgische ploeg, samen met Arnaud De Lie. “Ik heb zijn sprint in Quebec met grote ogen bekeken. Arnaud was ongelofelijk sterk. Ik heb vorig jaar ook Quebec gereden en weet dat het een enorm lastige aankomst is. Als je ziet hoeveel lengten hij daar nog goed maakt op de rest... Chapeau.“

Zijn de Belgische kopmannen klaar voor een glansrol? “Mijn benen zijn zeker oké en die van Arnaud duidelijk ook. Zoals gebruikelijk trekken we naar het EK met een supersterke ploeg, maar ik verwacht ook enkele sterke concurrenten die de Vuelta in de benen hebben.”

Volledig scherm Van Aert. © Photo News

Liveblog bekijk belangrijke updates Rodriguez wint, Van Aert redt eindzege Nog 5 km: Van Aert wil leiderstrui redden Nog eens herhalen. Het verschil tussen Van Aert en Rodriguez in de stand: 39 seconden. Momenteel houdt onze landgenoot, vol in het verweer, daar tien seconden van over. Het wordt spannend tot op de streep, zo lijkt het wel. Nog vijf kilometer. NOG 9 km: sterke Rodriguez Rodriguez weert zich kranig. Bij het ingaan van de laatste ronde heeft hij een voorsprong van 21 seconden. Nog 12 km: Van Aert nu zelf Rodriguez laat Williams achter. Van Aert gaat nu zelf om dat laatste gaatje te dichten. Onder meer Mühlberger, Johannessen, Donovan en Bonneau - alle vier op drie seconden van Van Aert in het algemene klassement, haken hun wagonnetje aan. Nog 14 km: gat is bijna dicht Rodriguez en Williams houden nog een tiental seconden over. Zodra is hun verhaal over. We’re made it to Caerphilly Mountain ⛰️



Leading duo @_rccarlos (IGD) and @stevierhys_96 (GBR) are the first onto the climb, but their advantage to the @WoutvanAert group is just five seconds! #TourOfBritain 🔴🔵⚪ #TaithBrydain pic.twitter.com/UO6PTdnNXt — The Tour of Britain 🇬🇧 (@TourofBritain) September 10, 2023 Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven. Nog 20 km: 45 seconden Nog 26 KM: toch nog ommekeer? Wanhopen moet Van Aert nog niet. Onder het beukwerk van onder meer z'n ploegmaats verliezen Rodriguez en Williams toch wat van hun pluimen. Nu is het vooral Nathan Van Hooydonck die zijn rol als meesterhelper met verve vervult. 1'05". Zo dadelijk draaien we het lokale circuit op. En zoals gezegd: dat is een pittige finale. Jumbo - Visma assemble ✋🏻



Race leader @WoutvanAert has Steven Kruijswijk and Nathan Van Hooydonck for company as the race approaches the finishing circuit in Caerphilly ⛰️ #TourOfBritain 🔴🔵⚪ #TaithBrydain pic.twitter.com/TJmwQdgkVe — The Tour of Britain 🇬🇧 (@TourofBritain) September 10, 2023 Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven. Nog 33 km: achterstand loopt op Penibele situatie nu toch voor Van Aert. Anderhalve minuut is de achterstand nu. Jumbo-Visma krijgt in zijn achtervolging steun van Movistar. Nog 36 KM: bijna één minuut Rodriguez en Williams zouden 55 seconden voorop rijden. Het duo werkt goed samen. In de laatste 15 kilometer moeten de renners nog tweemaal over de Caerphilly Mountain, met de laatste kilometer die aan 12 procent stijgt. 🏁 35km to go



🚲🚲 ➡ 01'05" ➡ van Aert group@TourOfBritain 🔴🔵⚪ #TaithBrydain pic.twitter.com/e8rWpG0ue3 — The Tour of Britain 🇬🇧 (@TourofBritain) September 10, 2023 Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven. Nog 42 km: steun Een groter peloton komt aansluiten bij de groep Van Aert. De leider kan weer rekenen op zijn ploegmaats van Jumbo-Visma om te jagen. Want hij zat hiernet dus geïsoleerd. Steven Kruijswijk neemt de achtervolging voor zijn rekening. Nog 53 km: Wout jaagt De koplopers zijn bij de lurven gegrepen. We krijgen met Carlos Rodriguez en Stephen Williams twee nieuwe leiders. Wout van Aert schuift mee in een achtervolgende groep. Het is even heel pittig op de Bryn Du - 3,1 kilometer klimmen aan 8,4 procent. De beteren komen naar voren. Van Aert en co. zitten op een halve minuut. Williams staat in het algemene klassement op negen seconden van Van Aert en is momenteel dus de virtuele eindwinnaar. Werk aan de winkel dus voor onze landgenoot. All change at the head of the race!@_rccarlos (IGD) and @stevierhys_96 (GBR) have attacked on Bryn Du and now lead the race. GC leader @WoutvanAert has been isolated behind.#TourOfBritain 🔴🔵⚪ #TaithBrydain pic.twitter.com/5Ymyj89dYq — The Tour of Britain 🇬🇧 (@TourofBritain) September 10, 2023 Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven. Nog 71 km: peloton op 2'30" De kloof loopt weer een beetje op. 2'30". Result from the @Pinarello_com king of the mountains climb of Rhigos (KM97.5)



1️⃣ @jamesfouche98 (BEB)

2️⃣ @stockman_abram (TDT)

3️⃣ @maxwalker325 (TRI)#TourOfBritain 🔴🔵⚪ #TaithBrydain pic.twitter.com/fRpZFRPnCA — The Tour of Britain 🇬🇧 (@TourofBritain) September 10, 2023 Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven. Nog 82 km: race hervat We kunnen opnieuw koersen! Eerst de kopgroep, ruim twee minuten later mag het peloton opnieuw aanzetten. Nog 82 km: via omweg naar oorspronkelijk parcours Achter de koerswagen zetten de renners momenteel koers naar het oorspronkelijke parcours. Daarvoor moeten ze wel een omweg maken, want door het auto-ongeval konden ze niet door op de normale route. Nog 82 km: race geneutraliseerd De Tour of Britain ligt even stil. En dat door een incident dat niet gelinkt is aan de koers, een auto-ongeval. Daardoor is de weg bezet door onder meer een traumahelikopter. . © . . © . Nog 83 km: voorsprong slinkt De kopgroep moet wat tijd toegeven op het peloton. Het zestal, met daarbij de Belgen Stockman en Meens, heeft nog een voorsprong van twee minuten. Nog 94 km: regenval Het begint hard te regenen. Dat kan straks wel eens gevaarlijk worden, want na een kort klimmetje volgt er een afdaling. Toch maar opletten voor Van Aert en co. Nog 117 km: voorsprong 3'17" De zes leiders hebben hun voorsprong op het peloton wat uitgebreid. Landgenoten Stockman en Meens en hun vier kompanen hebben een voorsprong van 3'17" na zo'n 50 kilometer. Nog 153 km: situatie De situatie na 13 kilometer: zes leiders rijden zo'n dikke minuut voor het peloton uit. Bij de vluchters twee Belgen. Johan Meens en Abram Stockman zijn meegeglipt. Wout van Aert voor de start Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

