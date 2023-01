KIJK. Ineos-renner stuift met 90 kilometer per uur tussen de auto’s

WielrennenDaniel Felipe Martinez houdt blijkbaar van een beetje waaghalzerij. De Colombiaan van Ineos-Grenadiers plaatste een bedenkelijk filmpje van zichzelf op Instagram Stories, op de beelden is te zien hoe hij met 90 kilometer per uur tussen de auto’s rondstuift op de openbare weg.

Niet om zelf na te doen of uit te proberen, 90 kilometer per uur fietsen op de openbare weg. Daniel Felipe Martinez (26) haalde die snelheid toen hij op training in een dalend stuk wat auto’s en een bus voorbijzoefde. De Colombiaanse klimmer/ronderenner deelde de taferelen op sociale media, maar de beelden werden na een paar uur weer offline gehaald.

Promotie voor de wielersport is het dan ook bezwaarlijk te noemen. Profs halen in wedstrijdk ook makkelijk snelheden van 90 kilometer per uur (en meer), maar dan is de weg in beide richtingen afgezet. Niet zo op de training van Martinez, die zich op een halve snelweg in het verkeer beweegt aan razende snelheden. De coureur blijft gelukkig verstandig aan de linkerkant van de weg om de auto’s goed te kunnen ontwijken.

Profrenners weten uiteraard wat ze doen, maar een ongeluk schuilt in een kleine hoek. Vraag het gerust eens aan Egan Bernal die vorig jaar aan hoge snelheid op een bus inreed en maanden moest revalideren. Eerder deze week was er in Colombia ook een incident tussen Movistar-renner Ivan Sosa en een chauffeur. Bij een handgemeen werd de coureur toegetakeld met het handvat van een revolver.

Volledig scherm Daniel Felipe Martinez haalde 90 kilometer per uur op de fiets tussen de auto's. © Instagram Stories Daniel Felipe Martinez