KIJK. In de categorie knullig verliezen: achtervolger rolt vierende ploegmaats op net voor de streep

INTERVIEW. Thibau Nys over de weg, de cross en de vergelij­king met Van Aert en Van der Poel: “Ik droom over de Waalse Pijl”

Zijn 94.800 volgers op Instagram en bij uitbreiding de hele wielerwereld weten het al. Thibau Nys (20) is ‘on fire’. De voorbije maand won de renner van Trek-Segafredo twee koersen in Zwitserland. Vandaag wil hij daar in de koninginnenrit van de Ronde van België graag een derde profzege aan toevoegen. Al zou de honger daarmee niet gestild zijn. Want Nys heeft nog één heel groot doel deze zomer.