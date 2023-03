KIJK. “Ik hou van die man”: Michel Wuyts haalt loftrompet boven voor “gekke” Strade-winnaar Pidcock

Wuyts is onder de indruk van Pidcock. “Hij is op z’n 23ste een jongetje met het karakter van een ancien.” Onze analist ziet in de jonge Brit de perfecte renner voor dit soort races: “Hij is het prototype voor zo’n wedstrijden: op gravel, met veel waaghalzerij in de afdaling en dat fabelachtig vermogen van het supertalent om zo’n solo met succes af te ronden.” Hij concludeert dan ook: “Een verdiende winnaar, punt.”

KIJK. Michel Wuyts: “Van Aert had hier kunnen winnen”

Een van de grote afwezigen was natuurlijk Wout van Aert. “Mocht hij niet ziek geworden zijn bij het begin van zijn stage, dan had-ie vandaag kunnen winnen. Gezien de ontwikkelingen ben ik daarvan overtuigd. Hij heeft het talent en voldoende kracht om wél naar Pidcock toe te rijden. Maar gezien de omstandigheden zou hij dat niet gekund hebben en hooguit een rolletje kunnen gespeeld hebben in de achtervolging. Maar dan had er misschien wel winst in gezeten voor Jumbo-Visma.”

Van Aert kiest nu voor de Tirreno, een goede zet volgens Wuyts? “Mits een goede Tirreno gaan we wel de opperbeste Van Aert kunnen zien in Milaan-Sanremo. Tirreno is vaak ideaal om botte kantjes wat scherper te maken en te zorgen dat je helemaal op peil staat.”

KIJK. Michel Wuyts analyseert de Strade Bianche

Volledig scherm © BELGA / BELGA / Photonews