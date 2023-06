KIJK. “Ik draaide net iets te snel de bocht in”: gehavende Evenepoel ziet zijn winstkansen in rook opgaan na valpartij in gracht

Na de wedstrijd kwam Evenepoel bij Stijn Vlaeminck nog eens terug op zijn valpartij. “Ik draaide net iets te snel de bocht in, maar ik had vertrouwen en wilde risico’s nemen. Het was de bocht met de meeste kans om te vallen. Ik ging misschien een tikkeltje over mijn limiet. Ik kijk uit naar zondag. Het zal alleszins droger zijn dan vandaag. We willen de trui in de ploeg houden. Het wordt een kermiskoers, maar het begin is best lastig. Met Lampaert, mezelf en Merlier hebben we verschillende ijzers in het vuur.”