KIJK. “Hoe De Lie de Muur opreed, deed me denken aan Boonens gouden periode”: Michel Wuyts genoot van een imponerende Arnaud De Lie

En dus denkt Wuyts dat de andere ploegen nu al met een bang hartje zitten. “Mocht ik manager zijn van een concurrerende ploeg, zou ik met angstzweet zitten. Het is nu al duidelijk dat Jumbo-Visma helemaal bovenaan prijkt. Het is twintig procent sterker dan vorig jaar. En in 2022 waren ze al zo dominant.”

“Imponerende De Lie”

Naast het sterke Jumbo-Visma blonk nog een man uit: Arnaud De Lie. “Ik had vooraf een beetje m’n twijfels in een slopende wedstrijd als de Omloop. Maar hij heeft zich dubbel en dik bewezen. Dat na een val en een achtervolging. De manier waarop hij de Muur van Geraardsbergen opreed, was imponerend. Hij deed me denken aan Tom Boonen in zijn gouden periode. Alleen was Boonen toen 24. En deze jongen is nog maar 20...”