KIJK. "Het wordt sowieso een moeilijke dag morgen": ploegdokter over Evenepoel, die kampt met kneuzing in rechterzij en geblokkeerd bekken

Baaldag voor Remco Evenepoel in de Giro . De wereldkampioen kwam tweemaal ten val, zowel vroeg als laat in de vijfde etappe . Ploegdokter Toon Cruyt: “Remco heeft een kneuzing in de rechterzij en zijn bekken zit geblokkeerd.”

KIJK. Evenepoel verlaat de ploegbus na dubbele valpartij: “Veel pijn, maar ça va”

Zeiknatte omstandigheden in de Giro en dat heeft zo z’n gevolgen. Al vroeg in de wedstrijd vielen de vluchters, iets later was het de beurt aan het peloton. Daar niet de nattigheid, maar wel een overstekende hond die de boosdoener was. Davide Ballerini week uit, maar gleed weg. De Italiaan nam Remco Evenepoel mee in z’n val, ook enkele anderen gingen tegen het asfalt. Evenepoel schudde meteen met het hoofd, bleef een tijdje zitten en kroop wat later weer op de fiets. Vervolgens richtte hij een opgestoken duim naar de camera.

KIJK. Evenepoel valt door loslopende hond:

KIJK. De tweede val van Evenepoel:

Nadien kwam Evenepoel in volle finale wéér ten val, nadat hij tegen het achterwiel van Alex Kirsch reed. Met een gezicht als een donderwolk trok de wereldkampioen richting de finish in Salerno. Al viel hij wel binnen de laatste drie kilometer, waardoor hij geen tijd verloor in het klassement. De schade lijkt op het eerste gezicht ook mee te vallen, zo bevestigde persverantwoordelijke Phil Lowe. “Het lijkt erop dat hij niets heeft gebroken, maar dat gaan we nu eerst nog eens checken.”

Quote Het wordt morgen sowieso een moeilijke dag. Hopelijk krijgen we hem er zo snel mogelijk door Ploegdokter Toon Cruyt

Later op de avond kwam ploegdokter Toon Cruyt met een update over Evenepoel. “Remco heeft een kneuzing in de rechterzij, met een contractuur in de spier. Hij heeft veel pijn. Hopelijk zal het morgen beter zijn na een behandeling door de osteopaat en de kine en een goede nachtrust, maar het wordt sowieso een moeilijke dag. Hopelijk krijgen we hem er zo snel mogelijk door.”

KIJK. Ploegdokter Toon Cruyt: “Hopelijk krijgen we hem er zo snel mogelijk door”

Kirsch kwam zich na afloop excuseren bij de bus van Soudal-Quick.Step. Al vindt Steven de Jong, zijn ploegleider bij Trek-Segafredo, dat de Luxemburger geen schuld treft. “Kirsch reed op kop om de sprint voor Mads Pedersen aan te trekken. Zijn werk zat erop en hij week uit naar rechts. Remco keek op dat moment naar links, waardoor hij Alex niet zag en zijn achterwiel aantikte. Een jammere val en ik snap de frustratie van Remco, maar hij had gewoon voor zich moeten kijken.”

KIJK. Kirsch komt zich excuseren aan bus van Soudal-Quick.Step

Ook Klaas Lodewyck, ploegleider van Evenepoel, deed zijn verhaal. “Remco liet lopen en wilde de sprinters de kans geven, maar raakte net dan een wiel. Hij kon rechtblijven, maar toen botste iemand van Trek-Segafredo tegen Remco zijn schouder.”

KIJK. Lodewyck: “Iemand van Trek botste tegen zijn schouder”

KIJK. De aankomst van Evenepoel na zijn dubbele val

