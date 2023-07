KIJK. Het miezerige weer drukt de pret niet: Remco Evenepoel fietst met fans (en Average Rob) op allereerste R.EV Ride

In alle vroegte ging de allereerste editie van de R.EV Ride van start. Vanuit zijn thuishaven Schepdaal maakt Remco Evenepoel (23) samen met fans en fietsfanaten, en dus ook ‘Iron Man’ Average Rob, een fietstocht langs en over zijn favoriete trainingsroutes, hellingen, adresjes en hotspots. In de namiddag staat er onder meer een handtekeningensessie op het programma.

Volledig scherm Remco Evenepoel tijdens de R.EV Ride. © BELGA

Gisteren stond de teller van het aantal deelnemers al op 3.000. Vandaag kwamen en komen er daar nog steeds bij via inschrijvingen ter plekke. Er kan gekozen worden voor routes van 30 kilometer, 85 kilometer, 130 kilometer of 160 kilometer. Voor de goeie orde: Evenepoel zelf begon omstreeks 9u en in het gezelschap van fans, enkele ploegmaats en Ineos-renner Laurens De Plus aan de tocht van 130 kilometer, die naast Brussel, Neerpede (RSCA Academy, waar hij zijn voetbalcarrière opstartte) en het Pajottenland ook de Vlaamse Ardennen en het Pays des Collines aandoet en onder meer de Muur, Bosberg en Congoberg (totaal: 1.220m hoogteverschil) bevat.

Volledig scherm © BELGA

De route van 85 kilometer (739m hoogteverschil) telt drie hellingen minder, die van 160 kilometer (1.734m hoogteverschil) vijf meer. En de familietocht over 30 kilometer loopt langs Evenepoels geliefkoosde ‘Krijmerie van Gaasbeek’. Alle ritten maken in de openingsfase ook een ommetje langs Café In de Rustberg, lokaal van de R.EV Official Fanclub Schepdaal-Rustberg.

Er staat overigens meer op het programma dan een rond(je) fietsen. Na een ontmoeting met de twee ‘meet & greet’-winnaars via HLN en een korte podiumpresentatie op de Markt in Schepdaal maakt Evenepoel om 15.30u in de après-bikezone een uur lang tijd voor handtekeningen en foto’s met de R.EV Ride-deelnemers. Voor de allerkleinsten wordt doorlopend randanimatie voorzien. Om 16 uur zal Evenepoel in de teruggegeven kaderplaatjes graaien en er eentje uitpikken. De eigenaar ervan wint een mooie prijs.

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm Laurens De Plus. © BELGA

Volledig scherm Average Rob en Remco Evenepoel. © BELGA

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm Remco Evenepoel en Dirk De Wolf. © BELGA

Volledig scherm © BELGA