KIJK. Hallucinante beelden: vrouwenpeloton moet bussen en auto’s ontwijken in volle finale

Veiligheid in de koers, het blijft een precaire zaak. In de Tour des Pyrénées bereiden de toppers van het vrouwenpeloton zich voor op de Tour de France Femmes, die eind juli plaatsvindt. In de allereerste etappe werden de rensters in volle finale stevig opgeschrikt toen ze enkele keren moesten uitwijken voor auto’s en bussen op het parcours. De nietsvermoedende chauffeurs proberen zich in allerijl nog veilig aan de kant te zetten, maar veilig was het allerminst.