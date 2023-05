KIJK. Greg Van Avermaet boekt in afscheidsjaar eerste zege sinds september 2019: “Ik ben er vrij emotioneel door”

Greg Van Avermaet weet weer wat winnen is. Onze 37-jarige landgenoot van AG2R Citroën boekte in de Boucles de l’Aulne zijn eerste zege sinds september 2019. Florian Vermeersch werd tweede. “Geloofde in laatste bocht dat winst erin zat.”

3 jaar, 7 maanden en 29 dagen. Zó lang was het geleden dat Greg Van Avermaet nog eens het zegegebaar mocht maken. ‘Gouden Greg’ schreef destijds op 15 september 2019 de GP de Montréal op zijn naam. En vandaag was het eindelijk nog eens prijs. Van Avermaet toonde zich de beste in de Boucles de l’Aulne, met start en aankomst na 181,1 kilometer in het Franse Châteaulin.

Na acht lokale ronden van 8,5 kilometer, met daarin telkens een kuitenbijter, was Van Avermaet de snelste van een kopgroep van elf renners. De Oost-Vlaming, die aan zijn laatste seizoen in het profpeloton bezig is, rekende in de sprint af met Florian Vermeersch en de Spanjaard Jon Barrenetxea.

“Winnen doet altijd deugd, maar het was al een hele tijd geleden en bovendien deed ik dat nog niet in het shirt van AG2R-Citroën. Daarom is dit een bijzonder mooie zege, ik ben er vrij emotioneel door”, vertelde Greg Van Avermaet (AG2R Citroën) na zijn overwinning in de Boucles de l’Aulne.

“Natuurlijk is dit geen overwinning in een WorldTourkoers, maar ik ben toch wel uitermate blij. Ik ben ondertussen 37 jaar en de kansen op een overwinning worden dan alsmaar kleiner. Bovendien is dit een wedstrijd in het kader van de Coupe de France. Dat is toch wel heel belangrijk voor de Fransen en dus ook voor mijn team.”

“Ik geniet nog altijd van het wielrennen, ook al heb ik enige tijd geleden aangekondigd dat ik op het einde van het seizoen ermee kap. Ik trek met een zege nu naar de Vierdaagse van Duinkerke. Een rittenkoers waarin ik ook wel in enkele etappes mijn gading kan vinden. Hopelijk kan ik de lijn daarin doortrekken.”

“Ik wist dat de finale van deze Boucles de l’Aulne me echt wel lag. Ik wist ook dat ik goed moest geplaatst zijn bij het ingaan van de laatste bocht. Kwam ik die goed uit, dan zat er wel iets in. Ik draaide die als vijfde of zesde in en daarom ging ik wel geloven dat een overwinning tot de mogelijkheden behoorde. Ik nam het wiel van Florian Vermeersch omdat die ook wel vol voor de winst ging gaan. Dat bleek de juiste beslissing.”

Uitslag (top 10): 1. Greg Van Avermaet

2. Florian Vermeersch

3. Jon Barrenetxea

4. Marco Tizza

5. Clément Venturini

6. Axel Zingle

7. Samuel Watson

8. Luca Van Boven

9. Romain Grégoire

10. Sandy Dujardin