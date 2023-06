KIJK. Gekke fan verstoort podiumceremonie van Philipsen

Shari Bossuyt hoopt snel te bewijzen dat ze geen valsspeler is: “Ik had zelfs nog nooit van Letrozole gehoord”

Toprenster Shari Bossuyt (22) heeft gereageerd op haar positieve dopingtest op Letrozole Metabolite. Ze hoopt snel te kunnen bewijzen dat ze geen valsspeler is. “Ik had zelfs nog nooit van Letrozole gehoord. Alles wijst erop dat we te maken hebben met een contaminatie.”