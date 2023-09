KIJK. Geen houden aan: Van Aert loodst Kooij in Tour of Britain naar derde sprintzege op rij

Van der Poel lost in zijn eerste officiële wedstrijd als wereldkampioen, Bretagne Classic is voor Madouas

De Bretagne Classic werd een kolfje naar de hand van Valentin Madouas (27) van Groupama-FDJ. In een spurt van de koplopers won de Franse kampioen in Plouay. Mathieu van der Poel zat niet meer in de kopgroep. De wereldkampioen moest in de finale lossen, net als Christophe Laporte.