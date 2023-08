KIJK. Fuiver Van der Poel en surfster Kopecky maken samen debuut als wereldkampioen: “De sfeer maakt veel goed”

Met kleine oogjes en zware benen, maar ook met een brede glimlach. Mathieu van der Poel (28) en Lotte Kopecky (27) maakten gisteren hun debuut als wereldkampioen. De uitslag deed er niet toe, ze waren allebei net weggeplukt van het strand, waar het om draaide, was die allereerste keer in de regenboogtrui. “Genieten!”

KIJK. Lotte Kopecky: “Zalig gevoel om met deze trui rond te rijden”

De profwielerronde in Etten-Leur presenteert zichzelf als “het grootste criterium van Europa”. Qua deelnemersveld klopt dat alvast: twee kersverse wereldkampioenen aan de start, voor allebei hun eerste ‘wedstrijd’ in de regenboogtrui. Toch een kleine stunt, zeker in het geval van Mathieu van der Poel. Die werd zondagochtend nog door de organisatie ingevlogen met een privé-jet vanuit Malaga - MVDP was drie dagen op vakantie in Marbella met vrienden. “Ik ben opgestaan om kwart voor zes”, lachte hij. “Het was zonder ontbijt.”

In Etten-Leur, stevige gemeente op een steenworp van Breda, stonden 15.000 fans op de wereldkampioen te wachten. “Dat blijft plezant. Mijn benen zijn niet te best - ik ben een paar keer stevig op stap geweest met vrienden - maar de sfeer maakt het goed.”

De organisatie had Van der Poel al uitgenodigd na de Tour, maar toen had hij nee gezegd. Na het WK veranderde hij van mening. Het financiële voorstel zal ongetwijfeld nog een stukje interessanter geworden zijn, maar het ging hem ook om de ervaring. “Dit was de eerste keer dat ik mijn regenboogtrui aan had, ik heb hem pas vandaag gekregen. En het is pas op zo’n moment dat ik begin te beseffen dat dit het hoogtepunt van mijn carrière zal zijn. Eigenlijk sta ik er niet genoeg bij stil hoe goed dit seizoen was.”

KIJK. Mathieu van der Poel: “Monument in deze trui winnen zou mooi zijn”

Ook voor Lotte Kopecky was Etten-Leur het allereerste optreden als wereldkampioene. Ook zij zat de dagen ervoor op het strand: ze ging surfen aan de Belgische kust. “Ik zal nog wat lessen moeten nemen, maar het was wel heel tof”, zei ze. De race zelf was dat minder. “De sfeer was leuk, maar mijn benen deden pijn. Ik ben een paar dagen heel laat in bed gekropen.”

Opvallend: zelfs in Nederland bestaat een soort Kopecky-effect. Twan Robbeson, een van de grote sponsors van het criterium, vertelt: “Kopecky is er pas op het laatst bij gekomen. Toen we het nieuws aankondigden, zagen we meteen de impact: onze website ging plat.” Wellicht dankzij de Belgische fans. Etten-Leur ligt amper een half uurtje over de grens: rond het parcours werd hier en daar ook Vlaams gesproken.

Voor thuisrijder Van der Poel had de organisatie nog een leuk extraatje voorzien: een eigen postzegel. Met een juichfoto van het moment waarop hij over de streep kwam in Glasgow. Gedrukt op vijftig exemplaren, om te bewaren als een collectors item of om te gebruiken - de postzegels zijn rechtsgeldig.

Behalve dat ze allebei met een restant van een kater op de fiets zaten, hadden Van der Poel en Kopecky nog iets gemeenschappelijk: het is moeilijk om nog doelen te stellen dit najaar. Alles waar ze van droomden, hebben ze dit seizoen gerealiseerd. Kopecky: “Ik heb maar één doel meer: genieten! Als ik koers, wil ik zo goed mogelijk zijn, maar het is niet gemakkelijk om opnieuw op te laden. Niks moet nog. Ik ga zien of de mentale goesting er nog is.”

Kopecky rijdt volgend weekend de Schaal Sels (bij de vrouwen is dat ook een criterium) en rijdt daarna mogelijk de Classic Lorient in Plouay. Van der Poel rijdt eind september normaal het test-event voor de olympische mountainbikewedstrijd in Parijs. “Ik begin deze week opnieuw te trainen”, zei hij. “Wellicht neem ik er nog een paar wegwedstrijden bij, maar ik weet nog niet welke. Er is redelijk wat decompressie na het WK. Op dit moment kijk ik vooral uit naar volgend voorjaar om in deze trui te koersen. Ik zou heel graag een Monument winnen als wereldkampioen. Als ik mag kiezen, dan graag nog een keer de Ronde van Vlaanderen.”

KIJK. Van der Poel deelt handtekeningen uit in regenboogtrui

Meeus, Philipsen, Jakobsen en Van der Poel.

