KIJK. Felicitaties van Roxanne voor Van der Poel, troost van Sarah voor Van Aert

Hulp uit dierlijke hoek voor ‘Les Amis de Pa­ris-Rou­baix’: kudde geiten maakt kasseien Bos van Wallers schoon

Het Bos van Wallers, één van de bekendste kasseistroken in Parijs-Roubaix, krijgt in deze periode van het jaar opvallende gasten op bezoek. Een kudde schapen en geiten moet er mee voor zorgen dat het porfier er op 9 april piekfijn zullen bijliggen voor Wout van Aert en co.