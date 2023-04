KIJK EXCLUSIEF. Johan Bruyneel: “Ik heb dopinggebruik toegelaten en gecontroleerd. Heb ik daar spijt van? Neen”

WUYTS & VLAEMINCK “Had Kopecky een ander truitje dan won ze de Amstel”

De tweede plaats voor Lotte Kopecky in de Amstel Gold Race zorgt ook voor gesprekstof in onze HLN-podcast ‘Wuyts & Vlaeminck’. Net zoals in de Strade Bianche moest Kopecky de eerste plaats gunnen aan Demi Vollering, al gebeurde dat deze keer wel op een minder bewogen manier. Toch is bondscoach Sven Vanthourenhout ervan overtuigd dat Kopecky de Amstel Gold Race had gewonnen, als ze in een andere ploeg dan Vollering had gereden. Luister hierboven naar ‘Wuyts & Vlaeminck’, de scherpste podcast van de koers.