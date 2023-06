KIJK. Ex-Tourwinnaar Contador komt er wel erg luguber voor na val tijdens fietsrit

Alberto Contador was te gast in Peking voor een fietsevenement van de organisatie van de Ronde van Spanje, de Desafío China by La Vuelta. Tijdens de rit kon Contador een valpartij voor hem niet meer ontwijken en ging hij zelf ook stevig tegen de grond. Een schrikwekkend beeld, want het gezicht van de Spanjaard hing helemaal onder het bloed.

Op z'n sociale media postte Contador later een filmpje waarin het bloed verdwenen is, maar waarop het gebied rond zijn linkeroog toch nog stevig blauw is. “Het was vandaag tijd om het asfalt te testen”, aldus ‘El Pistolero’. “Het ziet er heel erg uit op de beelden, maar dat kwam door de snijwonden in mijn wenkbrauw en jukbeen. Al bij al is het niets ernstigs.”